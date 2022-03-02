Події

20:35 02.03.2022

МВС повідомляє про можливі провокації у Маріуполі з використанням символіки полку Національної гвардії України

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Міністерство внутрішніх справ України повідомляє про можливі провокації у Маріуполі з використанням символіки полку Національної гвардії України.

"Інформуємо міжнародних представників, дипломатичні представництва та консульства про можливі провокації у місті Маріуполь із використанням символіки полку Національної гвардії України", - зазначено у повідомленні МВС у Фейсбук.

Зазначається, що нині під час активної фази бойових дій зазначений підрозділ виконує завдання з оборони міста спільно з військовослужбовцями Збройних сил України та не залучається до супроводження будь-яких дипломатичних делегацій, представництв, консульств чи міжнародних місій.

Джерело: https://www.facebook.com/100064369764525/posts/322562116566111/

Теги: #мвс #маріуполь #провокація
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