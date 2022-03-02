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19:51 02.03.2022

Санкції мають обмежений вплив на порт Роттердам, перевалка енергоносіїв триває - адміністрація

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Адміністрація порту Роттердам (Нідерланди) не відзначає значного впливу антиросійських санкцій через військову агресію РФ проти України на загальний вантажопотік.

"Станом на 2 березня (санкційний) вплив на порт Роттердам досить обмежений. Санкції поки не вдарили у вантажопотік енергоносіїв (сирої нафти, нафтопродуктів, ЗПГ, вугілля)", - йдеться у повідомленні.

"З близько 470 млн тонн вантажів, які перевалює Роттердам, орієнтовані на Росію вантажі становлять 62 млн тонн (13%). Із Росії до Роттердаму йдуть великі обсяги енергоносіїв. Наразі це (структура вантажопотоку - ІФ) складається з близько 30% сирої нафти, 25% ЗПГ та 20% нафтопродуктів і вугілля. РФ також експортує через Роттердам сталеву продукцію, мідь, алюміній та нікель. Ці товари поки не підпадають під обмеження Євросоюзу. Поки неясно, як позначиться у найближчому майбутньому на цих вантажопотоках ситуація в Україні", – повідомляє адміністрація.

"Близько 10% контейнерообігу порту складають російські контейнери. Євросоюз заборонив експорт низки товарів, які можуть бути використані як із цивільною, так і з військовою метою (товари подвійного призначення). Це означає, що контейнери до/із Росії проходитимуть додаткову митну перевірку", - зазначається у повідомленні.

"Невпевненість компаній (що потрапляє під санкції, як швидко митниця зможе перевірити контейнери, як розвиватиметься ситуація, наскільки великі ризики неплатежів тощо) призвела до того, що деякі контейнерні термінали та морські лінії вирішили відмовитися від обробки та перевезення російських контейнерів", - повідомляє порт.

Митні органи в ЄС та Великій Британії наразі перевіряють усі контейнерні вантажі у/з Росії, що проходять транзитом через їх термінали та порти, для виявлення санкційної продукції та товарів подвійного призначення, повідомляла данська Maersk. У своїй заяві компанія попереджала, що очікує значних затримок у доставці контейнерів у зв'язку з тим, що такі країни, як Нідерланди, Бельгія та Німеччина затримують судна, які прямують до Росії, у пошуках заборонених товарів.

Світова трійка лідерів контейнерних перевезень - Maersk (Данія), MSC (Швейцарія) та СMA CGM (Франція) - на частку якої припадає понад половину російського контейнерного ринку, у вівторок заявила про зупинення прийому заявок на перевезення контейнерів у/з РФ через розв'язану Росією війни проти України. MSC і Maersk вирішили не розповсюджувати заборону на перевезення товарів першої необхідності, таких як продукти харчування, медичне обладнання та гуманітарні вантажі.

Теги: #порт #росія #нідерланди #вантажі
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