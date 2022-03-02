Кіберполіція створила бот для інформування росіян щодо реальної ситуації в Україні

Кіберполіція створила бот Letters of Truth у Телеграмі для інформування громадян Російської Федерації про реальну ситуацію в Україні, повідомляє Національна поліція України.

"Окупант для прикриття військових злочинів та виправдання збройної агресії проти України використовує тотальну цензуру підконтрольних ЗМІ, чинить тиск на журналістів. Щоб донести правдиву інформацію до громадян РФ, кіберполіція запустила спеціальний бот Letters of Truth", - ідеться в повідомленні Нацполіції у Facebook.

Завдяки цьому боту кожен українець може направити листа росіянам і повідомити про факти воєнної агресії проти наших співвітчизників. Підключити бот можна за посиланням https://t.me/lettersoftruthbot

Джерело: https://www.facebook.com/100067801188903/posts/282038304066207/