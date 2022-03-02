Події

14:34 02.03.2022

За сім днів війни загинули 2000 мирних українців - ДСНС

1 хв читати
За сім днів війни загинули 2000 мирних українців - ДСНС

За сім днів війни загинули понад 2000 українців, не рахуючи захисників, повідомляє Держслужба з НС.

"За сім днів війни Росія знищила сотні об'єктів транспортної інфраструктури, житлових будинків, лікарень та дитячих садків. За цей час уже загинули понад 2000 українців, не рахуючи наших захисників", - написала ДСНС у Facebook у середу.

За даними ДСНС, вдалося зберегти життя понад 150 людей, ліквідувати понад 400 пожеж, що виникли після ворожого обстрілу, евакуювати понад 500 людей. Піротехніки знешкодили 416 вибухонебезпечних предметів.

Під час виконання завдань загинули десять рятувальників і 13 дістали травм.

ДСНС також повідомила, що у середу завершується процес передання Україні семи одиниць сучасної пожежно-рятувальної техніки, яка негайно надійде на озброєння рятувальникам.

Теги: #війна #загиблі
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:51 02.03.2022
Ляшко: Ліки в Україні є

Ляшко: Ліки в Україні є

14:34 02.03.2022
В Охтирці поліцейські та тероборона затримали 10 військовослужбовців РФ

В Охтирці поліцейські та тероборона затримали 10 військовослужбовців РФ

14:18 02.03.2022
Птахофабрикам "Укрлендфармінгу" загрожує мор курей та екологічна катастрофа через агресію РФ

Птахофабрикам "Укрлендфармінгу" загрожує мор курей та екологічна катастрофа через агресію РФ

14:14 02.03.2022
У повітряному бою знищено два винищувачі РФ, втрати України – один МіГ-29

У повітряному бою знищено два винищувачі РФ, втрати України – один МіГ-29

14:10 02.03.2022
Airbus призупинив постачання запчастин і техобслуговування своїх літаків у авіакомпаній РФ

Airbus призупинив постачання запчастин і техобслуговування своїх літаків у авіакомпаній РФ

14:07 02.03.2022
lifecell скасував плату за дзвінки до РФ та Білорусі, нарахував військовим, поліції, медикам та працівникам критичної інфраструктури безкоштовний пакет зв'язку

lifecell скасував плату за дзвінки до РФ та Білорусі, нарахував військовим, поліції, медикам та працівникам критичної інфраструктури безкоштовний пакет зв'язку

13:52 02.03.2022
Росія посилає на війну в Україну курсантів військових училищ - Арестович

Росія посилає на війну в Україну курсантів військових училищ - Арестович

13:49 02.03.2022
Глава НБУ закликав МВФ та G7 заблокувати для РФ та Білорусі використання нещодавнього розподілу СПЗ

Глава НБУ закликав МВФ та G7 заблокувати для РФ та Білорусі використання нещодавнього розподілу СПЗ

12:08 02.03.2022
Енергодар готовий до опору – Сухопутні війська ЗСУ

Енергодар готовий до опору – Сухопутні війська ЗСУ

11:45 02.03.2022
"Київміськбуд" перерахував 15 млн грн на підтримку армії

"Київміськбуд" перерахував 15 млн грн на підтримку армії

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україну залишили майже 836 тис. людей - ООН

Ляшко: Ліки в Україні є

У повітряному бою знищено два винищувачі РФ, втрати України – один МіГ-29

Уперше за сім днів війни українські підрозділи перейшли в наступ, просунувшись до Горлівки - Арестович

У будівлю Харківської міськради влучила ракета – заступник голови обладміністрації

ОСТАННЄ

4 березня в РФ може бути впроваджено воєнний стан, вважає Подоляк

COVID-19 не зник, МОЗ продовжує забезпечувати постачання кисню до ковідних клінік

Швейцарський мільярдер стверджує, що Абрамович запропонував йому купити "Челсі"

У Маріуполі снаряд влучив у школу та двоповерховий будинок, за попередніми даними, постраждалих немає

Покупці бойкотують нафту з РФ, хоча її пропонують з історичною знижкою

Україна забезпечена теле- та радіомовленням

Україну залишили майже 836 тис. людей - ООН

Після вчорашньої "серйозної розмови" у Києві почали відкриватися аптеки – Ляшко

VW призупинить роботу заводів у ФРН через відсутність постачання комплектуючих з України

На Київщині десятьох військовослужбовців РФ узято під варту - Офіс генпрокурора

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА