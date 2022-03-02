За сім днів війни загинули 2000 мирних українців - ДСНС

За сім днів війни загинули понад 2000 українців, не рахуючи захисників, повідомляє Держслужба з НС.

"За сім днів війни Росія знищила сотні об'єктів транспортної інфраструктури, житлових будинків, лікарень та дитячих садків. За цей час уже загинули понад 2000 українців, не рахуючи наших захисників", - написала ДСНС у Facebook у середу.

За даними ДСНС, вдалося зберегти життя понад 150 людей, ліквідувати понад 400 пожеж, що виникли після ворожого обстрілу, евакуювати понад 500 людей. Піротехніки знешкодили 416 вибухонебезпечних предметів.

Під час виконання завдань загинули десять рятувальників і 13 дістали травм.

ДСНС також повідомила, що у середу завершується процес передання Україні семи одиниць сучасної пожежно-рятувальної техніки, яка негайно надійде на озброєння рятувальникам.