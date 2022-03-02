Байден повідомив, що Мін'юст США створить робочу групу з розслідування злочинів російських олігархів

Міністерство юстиції США створює робочу групу для розслідування "злочинів російських олігархів", заявив президент США Джо Байден у щорічному зверненні до Конгресу.

"Ми об'єднуємо сили з нашими європейськими союзниками, щоб знайти та заарештувати ваші яхти, ваші розкішні апартаменти, ваші приватні літаки", - наводить слова Байдена The Wall Street Journal. - Ми прийдемо за вашими доходами, отриманими нечесним шляхом".

Як очікується, Мін'юст посилено перевірятиме, які активи олігархів можуть бути пов'язані з незаконною діяльністю, що дасть змогу уряду США накласти на них арешт, пише WSJ.

Байден не озвучив іншої інформації про робочу групу Мін'юсту, представники міністерства не відповіли на запит WSJ про коментар.