У бік Южно-Української АЕС вилетіли російські вертольоти, можлива атака АЕС - А. Геращенко

У бік Вознесенська Миколаївської області, до Южно-Української АЕС, вилетіли російські гелікоптери з десантниками, можлива атака АЕС, повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Щойно надійшла інформація з НГУ, що з Миколаївської області у бік Вознесенська, де розташована Южно-Українська АЕС, вилетіла група з понад 20 вертольотів окупантів із десантниками", - написав Геращенко у своєму Телеграм-каналі.

Він зазначив: "Можливо, буде атака на АЕС. Національна Гвардія готова прийняти бій!".