Події

10:29 02.03.2022

У бік Южно-Української АЕС вилетіли російські вертольоти, можлива атака АЕС - А. Геращенко

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У бік Южно-Української АЕС вилетіли російські вертольоти, можлива атака АЕС - А. Геращенко

У бік Вознесенська Миколаївської області, до Южно-Української АЕС, вилетіли російські гелікоптери з десантниками, можлива атака АЕС, повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Щойно надійшла інформація з НГУ, що з Миколаївської області у бік Вознесенська, де розташована Южно-Українська АЕС, вилетіла група з понад 20 вертольотів окупантів із десантниками", - написав Геращенко у своєму Телеграм-каналі.

Він зазначив: "Можливо, буде атака на АЕС. Національна Гвардія готова прийняти бій!".

Теги: #атака #аес #небезпека
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