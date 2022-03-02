Зараз не можна залишатися нейтральними - Зеленський до країн, що не приєдналися до антиросійської коаліції

Президент України Володимир Зеленський закликав країни, що досі зберігали нейтралітет у війні РФ проти України, стати на бік антиросійської коаліції.

"Наші дипломати та наші друзі об'єднують світ заради України і світу ще більше. Нейтральна Швейцарія підтримала санкції Євросоюзу проти російських олігархів, посадовців, проти самої держави та компаній. Ще раз: нейтральна Швейцарія! Чого тоді чекають деякі інші країни? До нашої антивоєнної коаліції приєдналися ті країни, на яких Москва ще тиждень тому розраховувала. Це надзвичайний результат. Тепер не можна залишатися нейтральними!", - сказав Зеленський у своєму відеозверненні в середу вранці.

За його словами, від початку повномасштабної агресії РФ Україна об'єднала Європейський Союз на новому рівні, більш високому, ніж формальний, ніж міждержавний, "на рівні простих людей, мільйонів і мільйонів європейців, від Атлантики до передмістя Харкова, де тривають запеклі бої".

"Коли Європарламент стоячи аплодував нам, нашій боротьбі, це було оцінкою наших зусиль. Наше об'єднання. За шість днів війни - як тридцять років. Тому Євросоюз і відповідає нам "так". Ми розпочали спеціальну прискорену процедуру приєднання", - наголосив глава держави.

"А який результат для Росії? Прапор цієї держави більше не побачать на спортивних турнірах. Сучасна світова культура буде тепер закритою. Російські товари прибирають із полиць магазинів у всьому світі. Російські банки відключаються від глобальної системи. Російські громадяни втрачають заощадження, втрачають будь-які перспективи. Російські матері втрачають дітей в абсолютно чужій для них країні. Близько шести тисяч загиблих росіян. Російські військові. Через шість днів війни. Це без підрахунку втрат ворога за минулу ніч", - додав Зеленський.