В Україну йде зброя від наших друзів – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна найближчим часом отримає зброю від партнерів.

"Я хочу вам сказати, що до України прямує зброя від наших друзів, яка допоможе нам боронити нашу державу, перемогти агресора та вигнати його з нашої землі", - сказав він у ніч із вівторка на середу у відеотрансляції у мережі Фейсбук.

"Нам важко, ми стікаємо кров'ю, ми дивимось, як наші будинки знищуються, але насправді ми вже перемагаємо", - сказав він.

Говорячи про надання Україні статусу кандидата в члени ЄС, Кулеба зазначив, що ще три дні тому це рішення здавалося неможливим. "Динаміка підтримки України надзвичайно потужна і безпрецедентна. Головне - це руйнує міф Путіна про те, що Україна нікому не потрібна", - сказав він.