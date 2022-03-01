За добу знищено по одному російському гелікоптеру та літаку, завдано чотири авіаудари по колонах ворожої техніки - Командування Повітряних сил ЗСУ

За добу 1 березня українські військові силами протиповітряної оборони знищили по одному вертольоту та літаку противника, завдано чотирьох авіаударів по колонах ворожої техніки та інших цілях, повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Повітряні сили чинять опір окупантам у всіх авіаційних гарнізонах. За поточну добу, 1 березня, силами протиповітряної оборони виду, а саме зенітним ракетним підрозділом, знищено один вертоліт і один літак окупантів. Екіпажі штурмовиків Су-25 і бомбардувальники Су-24м Повітряних сил ЗС України спільно завдали чотирьох авіаударів по колонах танків, броньованій техніці противника та інших цілях", - йдеться в повідомленні на сторінці відомства у Фейсбук у вівторок увечері.

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu