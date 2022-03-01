Начальник Генштабу Білорусі та заступники глави Міноборони потрапили під британські санкції

Велика Британія у вівторок впровадила санкції щодо чотирьох білоруських генералів, зокрема начальника Генерального штабу збройних сил Білорусі Віктора Гулевича, повідомляє британське МЗС.

"Міністр закордонних справ Ліз Трасс сьогодні запустила перший пакет санкцій щодо білоруських осіб та організацій", - йдеться у пресрелізі відомства.

У зв’язку з подіями в Україні під санкції, зокрема, потрапили заступники міністра оборони Андрій Бурдико, Андрій Жук та Сергій Симоненко.

Крім того, до санкційних списків включено дві структури - "558 Авіаційний ремонтний завод" та компанія "Інтеграл".

Активи осіб, які потрапили під санкції, заморожені, для них також упроваджено заборону на поїздки до Великої Британії.

26 лютого до списку санкцій вніс вищезазначених осіб ЄС. Крім того, під санкції ЄС потрапив і держсекретар Радбезу Білорусії Олександр Вольфович.