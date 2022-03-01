Каннський кінофестиваль не прийматиме офіційну делегацію з РФ - пресслужба

Міжнародний Каннський кінофестиваль схвалив рішення не приймати офіційних представників з Росії через ситуацію в Україні, повідомили в пресслужбі огляду.

"Оргкомітет фестивалю вирішив, що не прийматиме офіційних делегацій або представників, пов'язаних з російським урядом", - повідомили в пресслужбі.

Уточнюється, що рішення ухвалено через ситуацію в Україні.

Каннський кінофестиваль - щорічний міжнародний фестиваль, що проводиться наприкінці травня в курортному місті Канни (Франція).