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09:04 01.03.2022

Кіберполіція закликала 30 VPN-сервісів у всьому світі припинити співпрацю з РФ

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Кіберполіція закликала 30 VPN-сервісів у всьому світі припинити співпрацю з РФ

Українська кіберполіція звернулася з офіційними запитами до 30 міжнародних VPN-сервісів із закликом припинити надавати послуги користувачам із російськими IP-адресами, повідомляє прес-служба Національної поліції України у вівторок.

"VPN-сервіси використовуються окупантом для анонімізації в мережі Інтернет і поширення дезінформації та здійснення протиправної діяльності проти населення України", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому в Telegram.

У ньому уточнюється, що компанія Keepsolid вже відреагувала на запит українських правоохоронців та ухвалила рішення про припинення співпраці з користувачами з РФ.

"Кіберполіція закликає інші VPN-сервіси підтримати Україну та припинити надання послуг окупанту", - підсумували в Нацполіції.

Теги: #заклик #кіберполіція #vpn
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