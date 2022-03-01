Події

06:51 01.03.2022

Париж повідомив про готовність Заходу ухвалювати подальші санкції щодо Росії

1 хв читати

Європа та її союзники готові ухвалити додаткові санкції проти Росії, повідомив телеканал BFMTV увечері у понеділок з посиланням на Єлисейський палац.

"Будуть ухвалені інші санкції, це пріоритет", - цитує канал президентську канцелярію.

Це може статися "найближчими днями" у зв'язку з "невідкладністю підвищення ціни" наслідків агресії Росії в Україні для Москви, заявляють у Єлисейському палаці, де вважають, що вже ухвалені санкції виявилися ефективнішими, ніж могла очікувати російська сторона.

BFMTV зазначає, що ця заява з'явилася після відеоконференції, у якій взяли участь керівники Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії, Канади, Польщі, Румунії, США, Японії, а також представники ЄС та НАТО.

У понеділок Рада ЄС затвердила чергові індивідуальні санкції щодо 26 росіян, серед яких високопосадовці, воєначальники, найбільші бізнесмени, політики та представники ЗМІ.

Теги: #росія #санкції #франція #захід
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:16 01.03.2022
Кулеба про санкції США та допомогу Україні: Блінкен підтвердив, що буде більше і першого, і другого

Кулеба про санкції США та допомогу Україні: Блінкен підтвердив, що буде більше і першого, і другого

06:37 01.03.2022
Американські компанії Walt Disney та Warner Bros. призупиняють покази своїх фільмів у кінотеатрах Росії

Американські компанії Walt Disney та Warner Bros. призупиняють покази своїх фільмів у кінотеатрах Росії

06:20 01.03.2022
НХЛ припиняє відносини з Росією

НХЛ припиняє відносини з Росією

06:02 01.03.2022
МЗС Японії оголосило про запровадження санкцій проти російського керівництва та низки компаній

МЗС Японії оголосило про запровадження санкцій проти російського керівництва та низки компаній

00:13 01.03.2022
Україна поки що не отримала від переговорів із РФ бажаного результату, заявив Зеленський

Україна поки що не отримала від переговорів із РФ бажаного результату, заявив Зеленський

23:29 28.02.2022
Канада має намір відмовитися від імпорту російської нафти - прем'єр

Канада має намір відмовитися від імпорту російської нафти - прем'єр

23:01 28.02.2022
ЄС готує заходи на випадок проблем із постачанням газу з Росії, заявляють у Єврокомісії

ЄС готує заходи на випадок проблем із постачанням газу з Росії, заявляють у Єврокомісії

22:31 28.02.2022
США вноситимуть зміни в санкційний режим проти РФ залежно від її дій в Україні - держдеп

США вноситимуть зміни в санкційний режим проти РФ залежно від її дій в Україні - держдеп

22:25 28.02.2022
Міжнародна федерація хокею призупинила участь російських і білоруських збірних та клубів у своїх змаганнях через агресію проти України

Міжнародна федерація хокею призупинила участь російських і білоруських збірних та клубів у своїх змаганнях через агресію проти України

22:15 28.02.2022
ЄБА закликає припинити бізнес із Росією

ЄБА закликає припинити бізнес із Росією

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Від початку доби противник завдавав ракетно-бомбових ударів, намагався висадити десанти – ЗСУ

Двоє людей загинули, ще троє постраждали в результаті ракетного обстрілу російських військових у Василькові - мер

Прокурор Міжнародного кримінального суду ухвалив рішення розпочати розслідування ситуації в Україні

Австралія виділить $50 млн на підтримку оборони України та $25 млн на гуманітарну допомогу

В Охтирці понад 70 людей загинули внаслідок обстрілу російськими військовими військової частини – голова ОДА

ОСТАННЄ

Від початку доби противник завдавав ракетно-бомбових ударів, намагався висадити десанти – ЗСУ

Двоє людей загинули, ще троє постраждали в результаті ракетного обстрілу російських військових у Василькові - мер

Пол Маккартні висловив підтримку Україні

Україна просить Міжнародний суд ООН провести слухання якнайшвидше – Кулеба

Сєвєродонецький "Азот" зупинив виробництво та безпечний для міста - Group DF

За добу Повітряні сили України знищили повітряну та броньовану техніку, ракети агресора

Прокурор Міжнародного кримінального суду ухвалив рішення розпочати розслідування ситуації в Україні

Російський агресор обстріляв реабілітаційний центр Мінветеранів у Бородянці

Зеленський та Дуда обговорили ситуацію в Україні

Китай підтримує прямий діалог між Росією та Україною – постпред КНР при ООН

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА