Американські компанії Walt Disney та Warner Bros. призупиняють покази своїх фільмів у кінотеатрах Росії

Американська компанія The Walt Disney Company зупиняє показ своїх фільмів у Росії, компанія Warner Bros. відклала прем'єру фільму "Бетмен" через ситуацію в Україні, повідомляють американські ЗМІ.

"З огляду на неспровокований напад на Україну та трагічну гуманітарну кризу, ми зупиняємо показ фільмів у Росії, зокрема майбутнього показу мультфільму "Я червонію" від Pixar", - йдеться у заяві компанії Disney.

"Ми ухвалюватимемо майбутні бізнес-рішення, ґрунтуючись на змінах ситуації", - наголошується в заяві.

Тим часом компанія Warner Bros. скасувала вихід фільму "Бетмен" у кінотеатрах Росії.

"У світлі гуманітарної кризи в Україні WarnerMedia зупиняє випуск свого художнього фільму "Бетмен" у Росії", - цитують ЗМІ представника WarnerMedia.

"Ми продовжуватимемо стежити за ситуацією в міру її розвитку. Ми сподіваємося на швидкий і мирний вирішення цієї трагедії", - зазначив він.

Прем'єра фільму "Бетмен" із Робертом Паттінсоном у головній ролі мала відбутися в Росії 3 березня.