Події

06:02 01.03.2022

МЗС Японії оголосило про запровадження санкцій проти російського керівництва та низки компаній

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У зв'язку із ситуацією в Україні МЗС Японії у вівторок оголосило про запровадження санкцій щодо російських керівників, зокрема президента РФ Володимира Путіна.

У список санкцій внесено також главу МЗС РФ Сергія Лаврова, міністра оборони Сергія Шойгу, начальника генштабу ЗС Росії Валерій Герасимова, секретаря Ради безпеки Миколу Патрушева, заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв.

Санкції запроваджуються проти 49 російських відомств, банків та компаній, зокрема, ФСБ, ГРУ, АТ "Компанія "Сухий", АТ "РСК "МіГ", держкорпорації "Ростех", ЦБ РФ, ВЕБ, "Промзв'язок банку".

Теги: #японія #мзс #росія #санкції
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