Люди з інвалідністю І групи та діти з інвалідністю разом із супроводжуючими мають право на позачергове перетинання держкордону України – Лазебна

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна заявляє, що люди з інвалідністю першої групи та діти з інвалідністю разом з особами, які їх супроводжують, мають право на позачергове перетинання державного кордону України.

"Люди з інвалідністю першої групи та діти з інвалідністю не мусять стояти в чергах на пунктах пропуску, це фізично для них неможливо. При цьому разом із ними, безумовно, у пріоритетному порядку можуть слідувати особи, що їх супроводжують", - наводить слова Лазебної пресслужба міністерства.

Зазначено, що для позачергового перетину кордону особою з інвалідністю першої групи або дитиною з інвалідністю разом з супроводжуючими потрібне посвідчення або довідка, зазначені в статті 4 закону "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", що підтверджують статус особи з інвалідністю першої групи або дитини з інвалідністю, які потребують супроводу.

Інших вимог щодо документального підтвердження особи супроводжуючого законодавчо не встановлено.

"У пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення пріоритет зазначеним особам надається, якщо вони перетинають кордон пішки або легковим автомобілем, в якому відсутні інші особи", - наголошують у міністерстві.