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08:27 28.02.2022

Близько 600 громадян Узбекистану прибули з України на польський кордон для евакуації на батьківщину

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Близько 600 громадян Узбекистану прибули з України на польський кордон для евакуації на батьківщину

Понад 600 громадян Узбекистану доставлені з України на кордон з Польщею для подальшого відправлення на батьківщину, повідомив офіційний представник МЗС республіки Юсуп Кабулжанов із посиланням на посольство в Києві.

"Сьогодні чергова група громадян Узбекистану виїхала зі Львова у бік КПП "Краковець-Карчова" на українсько-польському кордоні. Крім цього, за інформацією посольства Узбекистану в Україні, понад 600 громадян нашої країни доставлені на польський кордон", - написав Кабулжанов у своєму Telegram -каналі в неділю.

За його даними, питання перетину кордону координується спільно з посольством Узбекистану в Польщі.

"Робота з евакуації громадян Узбекистану триває", - додав Кабулжанов.

Напередодні він повідомив про першу групу з 90 громадян Узбекистану, яких було переправлено зі Львова до Польщі для подальшого відправлення на батьківщину.

Громадянам Узбекистану, які залишаються на території України, було рекомендовано не панікувати та дотримуватися інструкцій посольства з безпеки.

 

Теги: #узбекистан #польща
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