Зеленський погодив із Джонсоном і Дудою подальші кроки щодо протидії агресору

Президент України Володимир Зеленський погодив із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном і Президентом Польщі Анджеєм Дудою подальші спільні кроки щодо протидії агресору.

"Поговорив з Прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та Президентом Польщі Анджеєм Дудою про актуальну безпекову ситуацію. Узгодили подальші спільні кроки з протидії агресору. Антивоєнна коаліція в дії!" – повідомив глава Української держави на своїй сторінці у Тwitter у ніч на понеділок.