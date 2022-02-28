Події

07:34 28.02.2022

Зеленський погодив із Джонсоном і Дудою подальші кроки щодо протидії агресору

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Зеленський погодив із Джонсоном і Дудою подальші кроки щодо протидії агресору

Президент України Володимир Зеленський погодив із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном і Президентом Польщі Анджеєм Дудою подальші спільні кроки щодо протидії агресору.

"Поговорив з Прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та Президентом Польщі Анджеєм Дудою про актуальну безпекову ситуацію. Узгодили подальші спільні кроки з протидії агресору. Антивоєнна коаліція в дії!" – повідомив глава Української держави на своїй сторінці у Тwitter у ніч на понеділок.

 

 

 

Теги: #україна #польща #британія #взаємодія
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