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22:02 27.02.2022

Голова "Енергоатому": Ядерні об'єкти в умовах війни - це не іграшки, це питання міжнародної безпеки

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Голова "Енергоатому": Ядерні об'єкти в умовах війни - це не іграшки, це питання міжнародної безпеки

Переміщення російських загарбників біля українських атомних об'єктів, що загрожують обстрілами, становить колосальну небезпеку для всього світу, заявив голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

"Головним питанням для нас, безперечно, є безпечна експлуатація наших енергоблоків. І ми впевнено вирішуємо це завдання, незважаючи на російську агресію проти нашої держави. Водночас є ризики - переміщення загарбників біля наших атомних об'єктів. І це вже така ситуація, яка може виводити з-під контролю роботу атомних блоків, якщо будуть обстріли поблизу або безпосередньо в їхньому напрямку", - сказав він у відеозверненні, розміщеному на сайті "Енергоатому" у неділю пізно ввечері.

Котін зазначив, що Україна забезпечує охорону своїх об'єктів, на їхній території задіяні всі необхідні заходи безпеки за участю всіх необхідних підрозділів захисту цих об'єктів, але гарантії цієї безпеки можуть дотримуватися "без будь-яких загроз із боку загарбників, які наразі перебувають на території України".

"Важливо зазначити, що ядерні об'єкти - це не іграшки, це дуже великий технологічно складний об'єкт. І робота цих об'єктів має безпечно забезпечуватись. Це питання не лише України, а й МАГАТЕ, міжнародних організацій, питання міжнародної безпеки", - наголосив Котін.

Водночас він зазначив, що наразі, на жаль, Україна втратила контроль над зоною відчуження, і це вже призвело до негативних наслідків.

"Там важка техніка, там бомбометання, вибухи, внаслідок яких радіоактивні речовини у ґрунті виходять у вигляді пилу і підвищується радіоактивний фон. І у нас є інформація, що у 5-15 разів підвищується фон на ділянках, де наразі перебуває російська та білоруська техніка", - пояснив голова "Енергоатому".

Водночас він зазначив, що наразі НАЕК, який працює 9 енергоблоками з 15 наявних, оскільки довелося вивести частину енергоблоків у гарячий резерв або завчасно у ремонти через зниження споживання внаслідок російської агресії та початку військових дій, має резерв у 3 тис. МВт, "які, якщо потрібно, ми зможемо додати".

"І ми повністю балансуємо енергосистему в ізольованому режимі", - пояснив Котін.

Теги: #атом #енергетика #електроенергія
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