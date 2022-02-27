Кличко: З понеділка комендантська година буде з 22:00 до 7:00, а люди на вулиці у ці години вважатимуться "членами диверсійних груп"

Мер Києва Віталій Кличко наголошує, що комендантська година в столиці діятиме як і раніше і її потрібно суворо дотримуватися.

"Завтра з 8 години ранку закінчиться посилена комендантська година. Але вона не скасовується зовсім. І від завтрашнього дня триватиме, як було визначено раніше - з 22.00 до 7.00", - написав мер у своїх акаунтах у соцмережах.

Він зазначив, що в цей час рух власним транспортом, окрім того, що має спецперепустки, заборонено.

"І ті люди, які перебуватимуть у цей час на вулиці, будуть вважатися членами диверсійних груп. Місто живе в умовах воєнного стану. Тому не наражайтеся на небезпеку. Прошу всіх дотримуватися правил. Бо в столиці продовжують знешкоджувати диверсійні групи. В деяких районах відбуваються перестрілки. І навіть в дозволені години виходьте в місто виключно за нагальної необхідності. В магазин, аптеку. Підтримуйте літніх і одиноких людей, яким необхідна сьогодні допомога", - написав Кличко.