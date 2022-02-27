Події

20:48 27.02.2022

ЄС ухвалив рішення призупинити спрощену видачу віз дипломатам і деяким іншим росіянам

1 хв читати
ЄС ухвалив рішення призупинити спрощену видачу віз дипломатам і деяким іншим росіянам

Європейська рада ухвалила рішення призупинити видачу віз за спрощеною процедурою дипломатам, офіційним особам та бізнесменам Росії.

Відповідне рішення було ухвалено в неділю в Брюсселі у рамках позачергового засідання Європейської ради з питань юстиції та зовнішніх справ. Раніше відповідне політичне рішення ухвалили лідери ЄС.

"25 лютого Рада ухвалила рішення про часткове призупинення дії угоди про спрощення видачі віз із Росією. Дипломати, інші російські офіційні особи та бізнесмени більше не зможуть користуватися положеннями про спрощення візового режиму, які забезпечують привілейований доступ до ЄС", - йдеться в повідомленні Ради.

Крім того, міністри домовилися координувати свої національні заходи та загалом візову політику стосовно Росії.

Крім того, Франція, яка головує в Раді, попросила держави-члени не визнавати паспорти, видані російською владою на окупованих територіях України. Вона також запропонувала скоординований підхід до припинення практики "золотих паспортів", які можуть одержати деякі російські лідери.

Теги: #візи #єс #росія
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:08 27.02.2022
Meta обмежила доступ до облікових записів низки російських ЗМІ на території України

Meta обмежила доступ до облікових записів низки російських ЗМІ на території України

21:46 27.02.2022
ФІФА позбавила Росію всіх футбольних матчів на її території під своєю егідою

ФІФА позбавила Росію всіх футбольних матчів на її території під своєю егідою

21:33 27.02.2022
Британська ВР виходить з акціонерного капіталу Роснафти та вийде з інших російських СП із компанією

Британська ВР виходить з акціонерного капіталу Роснафти та вийде з інших російських СП із компанією

21:14 27.02.2022
Через російське вторгнення в Україну ЄС активізував механізми реагування на політкризу

Через російське вторгнення в Україну ЄС активізував механізми реагування на політкризу

21:03 27.02.2022
Росія обстрілює гуманітарні коридори, через що складно евакуювати людей з окупованих територій та з лінії зіткнення

Росія обстрілює гуманітарні коридори, через що складно евакуювати людей з окупованих територій та з лінії зіткнення

20:43 27.02.2022
Застосування Путіним ядерної зброї по Україні нелогічне, оскільки європейська частина території самої РФ на багато років стане непристосованою для життя - Арестович

Застосування Путіним ядерної зброї по Україні нелогічне, оскільки європейська частина території самої РФ на багато років стане непристосованою для життя - Арестович

20:09 27.02.2022
Ткаченко просить ЮНЕСКО позбавити Росію статусу члена організації

Ткаченко просить ЮНЕСКО позбавити Росію статусу члена організації

19:29 27.02.2022
ЄС уперше в історії профінансує летальну зброю для третьої країни – для України

ЄС уперше в історії профінансує летальну зброю для третьої країни – для України

19:23 27.02.2022
Важливі банки РФ будуть виключені зі SWIFT, під прицілом ЄС і активи олігархів

Важливі банки РФ будуть виключені зі SWIFT, під прицілом ЄС і активи олігархів

19:06 27.02.2022
ЄС заборонить трансляцію Russia Today і Sputnik і їхні філії

ЄС заборонить трансляцію Russia Today і Sputnik і їхні філії

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Голова "Енергоатому": Ядерні об'єкти в умовах війни - це не іграшки, це питання міжнародної безпеки

Кличко: З понеділка комендантська година буде з 22:00 до 7:00, а люди на вулиці у ці години вважатимуться "членами диверсійних груп"

Ніч для Києва знову буде складною, ворог намагається прорватися в місто

КЛИЧКО: З ПОНЕДІЛКА КОМЕНДАНТСЬКА ГОДИНА БУДЕ З 22:00 ДО 7:00

Глава МЗС Британії заявила про домовленість країн G7 продовжувати постачання оборонної зброї Україні

ОСТАННЄ

Франція запропонує в Раді безпеки ООН проєкт резолюції щодо гуманітарної допомоги Україні

За чотири дні російської агресії в Україні загинули дев’ять поліцейських, 27 отримали поранення – МВС

Голова "Енергоатому": Ядерні об'єкти в умовах війни - це не іграшки, це питання міжнародної безпеки

Кличко: З понеділка комендантська година буде з 22:00 до 7:00, а люди на вулиці у ці години вважатимуться "членами диверсійних груп"

Ніч для Києва знову буде складною, ворог намагається прорватися в місто

КЛИЧКО: З ПОНЕДІЛКА КОМЕНДАНТСЬКА ГОДИНА БУДЕ З 22:00 ДО 7:00

Глава МЗС Британії заявила про домовленість країн G7 продовжувати постачання оборонної зброї Україні

Зеленський подякував Бельгії за надання Україні додаткової партії озброєння

Зеленський подякував президенту Португалії за підтримку санкцій проти РФ та військову допомогу

Інформація про підрив дамби на Сіверському Дінці не відповідає дійсності

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА