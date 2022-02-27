ЄС ухвалив рішення призупинити спрощену видачу віз дипломатам і деяким іншим росіянам

Європейська рада ухвалила рішення призупинити видачу віз за спрощеною процедурою дипломатам, офіційним особам та бізнесменам Росії.

Відповідне рішення було ухвалено в неділю в Брюсселі у рамках позачергового засідання Європейської ради з питань юстиції та зовнішніх справ. Раніше відповідне політичне рішення ухвалили лідери ЄС.

"25 лютого Рада ухвалила рішення про часткове призупинення дії угоди про спрощення видачі віз із Росією. Дипломати, інші російські офіційні особи та бізнесмени більше не зможуть користуватися положеннями про спрощення візового режиму, які забезпечують привілейований доступ до ЄС", - йдеться в повідомленні Ради.

Крім того, міністри домовилися координувати свої національні заходи та загалом візову політику стосовно Росії.

Крім того, Франція, яка головує в Раді, попросила держави-члени не визнавати паспорти, видані російською владою на окупованих територіях України. Вона також запропонувала скоординований підхід до припинення практики "золотих паспортів", які можуть одержати деякі російські лідери.