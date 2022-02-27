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17:35 27.02.2022

Кулеба: Якщо Путін погрожує застосувати ядерну зброю проти України, це буде катастрофою для світу, але це не зламає Україну

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Кулеба: Якщо Путін погрожує застосувати ядерну зброю проти України, це буде катастрофою для світу, але це не зламає Україну

Якщо президент РФ Володимир Путін погрожує використати ядерну зброю проти України, це буде катастрофою для світу, але це не зламає Україну, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Якщо розпорядження президента Путіна привести в стан підвищеної готовності його ядерну зброю - це пряма загроза використати цю ядерну зброю проти України, тоді я маю дуже простий меседж: це буде катастрофою для світу, але це не зламає нас", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в неділю.

Кулеба наголосив, що Україна розглядає це розпорядження президента Путіна як спробу підвищити ставки та чинити додатковий тиск на українську делегацію на переговорах.

"Це розпорядження президента Путіна з'явилося відразу після того, як було оголошення про те, що дві делегації готові зустрітися. Ми розглядаємо це розпорядження як спробу підвищити ставки та чинити додатковий тиск на українську делегацію, але ми не піддамося цьому тиску", - зазначив він.

Кулеба додав, що Україна готова обговорювати на переговорах, як зупинити війну та деокупувати свої території.

Теги: #війна #кулеба
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