У Донецькій області запроваджено комендантську годину з 17:00 до 8:00 – голова ОДА

Голова Донецької державної адміністрації Павло Кириленко запровадив на території всієї області комендантську годину з 17:00 до 8:00.

"Щойно підписав розпорядження, згідно з яким на території всієї області вводиться комендантська година з 17:00 до 08:00", - написав він на сторінці у Facebook.

Він зазначив, що у цей час заборонено виходити на вулицю.

"Це передусім – питання вашої безпеки! Залишайтеся вдома – цим ви прискорите нашу перемогу", - наголосив чиновник.