Події

17:31 27.02.2022

У Донецькій області запроваджено комендантську годину з 17:00 до 8:00 – голова ОДА

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Голова Донецької державної адміністрації Павло Кириленко запровадив на території всієї області комендантську годину з 17:00 до 8:00.

"Щойно підписав розпорядження, згідно з яким на території всієї області вводиться комендантська година з 17:00 до 08:00", - написав він на сторінці у Facebook.

Він зазначив, що у цей час заборонено виходити на вулицю.

"Це передусім – питання вашої безпеки! Залишайтеся вдома – цим ви прискорите нашу перемогу", - наголосив чиновник.

 

Теги: #комендантська_година #донецька_область
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