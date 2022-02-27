У Донецькій області запроваджено комендантську годину з 17:00 до 8:00 – голова ОДА
Голова Донецької державної адміністрації Павло Кириленко запровадив на території всієї області комендантську годину з 17:00 до 8:00.
"Щойно підписав розпорядження, згідно з яким на території всієї області вводиться комендантська година з 17:00 до 08:00", - написав він на сторінці у Facebook.
Він зазначив, що у цей час заборонено виходити на вулицю.
"Це передусім – питання вашої безпеки! Залишайтеся вдома – цим ви прискорите нашу перемогу", - наголосив чиновник.