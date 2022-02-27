Кулеба: Те, що РФ готова проводити переговори без будь-яких попередніх умов, ультиматумів і вимог, - уже перемога

е, що РФ готова проводити переговори без будь-яких попередніх умов, ультиматумів і вимог - уже перемога, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Я думаю, факт, що Росія готова проводити переговори без будь-яких попередніх умов, без будь-яких ультиматумів, без будь-яких вимог, спрямованих Україні, вже перемога для України", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в неділю.