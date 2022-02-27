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13:37 27.02.2022

Європейській раді на рівні міністрів закордонних справ запропонують профінансувати постачання в Україну летальної зброї

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Європейській раді на рівні міністрів закордонних справ запропонують профінансувати постачання в Україну летальної зброї

Європейській Раді запропонують використати фінансування ЄС для постачання летальної зброї та нелетальних матеріалів Україні для протистояння російським окупантам.

Ця пропозиція обговорюватиметься на позачерговому засіданні Європейської ради з питань закордонних справ, яке відбудеться увечері неділі у відеоформаті. Ініціатором проведення виступив верховний представник ЄС із питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

"Я запропоную міністрам використати Європейський фонд миру для двох заходів екстреної допомоги. Вони спрямовані на фінансування постачання смертоносних матеріалів для героїчної української армії, яка чинить запеклий опір російським окупантам, а також забезпечення терміново необхідних нелетальних матеріалів, таких як паливо", – повідомив він напередодні засідання.

Як зазначають у Європейській службі зовнішніх дій, ця пропозиція була за прямим запитом, зробленим міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у п'ятницю під час його звернення до міністрів закордонних справ ЄС.

Крім того, на обговорення міністрам буде винесено заяву про жорсткі економічні санкції, зроблену в суботу низкою країн та Єврокомісією. До них належать виключення певної кількості російських банків зі SWIFT, запобігання використанню Центральним банком Росії своїх міжнародних резервів та дії проти людей та організацій, які сприяють війні в Україні та шкідливій діяльності російського уряду. "Сьогоднішнє обговорення міністрів закордонних справ ЄС прокладе шлях до якнайшвидшого ухвалення всіх необхідних правових актів. Верховний представник також висуне низку можливих додаткових заходів щодо надання допомоги народу України перед лицем безглуздої агресії з боку Росії", – йдеться у повідомленні.

Крім того, в рамках засідання європейський комісар з питань гуманітарної допомоги Янез Ленарчич надасть оновлену інформацію щодо гуманітарної допомоги ЄС Україні та українським біженцям у сусідніх країнах.

Теги: #фінансування #єврорада #летальна_зброя
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