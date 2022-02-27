Події

12:27 27.02.2022

UHRA консолідує інформацію від готелів про місця розміщення біженців

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UHRA консолідує інформацію від готелів про місця розміщення біженців

Асоціація готелів та курортів України (UHRA) консолідує інформацію про місця можливого розміщення біженців та надання допомоги у готелях України.

"Наша асоціація отримує багато запитів щодо можливостей надання допомоги готелями. І ми бачимо готовність самих готелів надати таку допомогу", - повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" президент Асоціації готелів та курортів України Ірина Сідлецька.

Сідлецька зазначила, що для координації дій та ефективності допомоги необхідна актуальна інформація щодо намірів та можливостей. Тому UHRA просить заклади розміщення максимально оперативно заповнити опитувальник.

"Ваша допомога дуже важлива під час війни - ця інформація необхідна для інформаційної підтримки біженців, угруповань територіальної оборони, волонтерів та осіб, які потребують тимчасового розміщення чи послуг харчування", - закликала Сідлецька.

Теги: #біженці #uhra
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