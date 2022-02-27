Події

11:54 27.02.2022

Рятувальники Києва ліквідують наслідки вибухів та пожеж у Деснянському районі столиці

1 хв читати
Рятувальники Києва ліквідують наслідки вибухів та пожеж у Деснянському районі столиці

Рятувальники Києва у неділю вранці здійснюють ліквідацію наслідків вибухів та пожеж у Деснянському районі Києва, повідомляє ДСНС.

У повідомленні ДержНС, розміщеному в Telegram-каналі, значиться, що 27 лютого о 09:07 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час вибуху невідомого походження у дворі 16-поверхового житлового будинку були знищені та спалахнули сім автомобілів на вул. Миколи Лаврухіна, 7а у Деснянському районі Києва.

"Рятувальники встановили, що під час вибуху внаслідок потрапляння невідомого предмету сталося загоряння семи приватних автомобілів. Вибуховою хвилею було пошкоджено вікна, балкони, кондиціонери з 1 по 15 поверх будинку. Бійці о 09:21 локалізували пожежу та о 09:27 – ліквідували. Проведено евакуацію людей з 1 під’їзду житлового будинку. Загиблих не виявлено. Кількість потерпілих наразі встановлюється", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ДержНС, усі постраждалі з легкими порізами від скла та забоями м'яких тканин.

На місці події працювала одна одиниця пожежно-рятувальної техніки та п'ять осіб особового складу підрозділів Головного управління.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/3980

Теги: #київ #війна #троєщина #дснс
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:04 27.02.2022
Представників України не буде на переговорах у Гомелі – прессекретар президента

Представників України не буде на переговорах у Гомелі – прессекретар президента

11:57 27.02.2022
В Україні створено сайт, на якому можна ідентифікувати загиблих та полонених російських солдатів

В Україні створено сайт, на якому можна ідентифікувати загиблих та полонених російських солдатів

11:54 27.02.2022
В Охтирському районі російські танки розстріляли автобус із цивільними – голова ОДА

В Охтирському районі російські танки розстріляли автобус із цивільними – голова ОДА

11:51 27.02.2022
Зеленський: Події РФ в Україні тягнуть на міжнародний трибунал

Зеленський: Події РФ в Україні тягнуть на міжнародний трибунал

11:06 27.02.2022
На вулиці Лаврухіна в Києві проводять евакуацію людей з під'їзду багатоповерхівки після вибуху семи автомобілів - КМДА

На вулиці Лаврухіна в Києві проводять евакуацію людей з під'їзду багатоповерхівки після вибуху семи автомобілів - КМДА

10:38 27.02.2022
Показники якості повітря на правому березі Києва в нормі - КМДА

Показники якості повітря на правому березі Києва в нормі - КМДА

10:33 27.02.2022
На житловому масиві Троєщина в Києві впав уламок російської ракети, збитої ППО – радник голови МВС

На житловому масиві Троєщина в Києві впав уламок російської ракети, збитої ППО – радник голови МВС

10:13 27.02.2022
По житломасиву Троєщина в Києві завдано ракетного удару, в одному з будинків вибито вікна, горять автомобілі

По житломасиву Троєщина в Києві завдано ракетного удару, в одному з будинків вибито вікна, горять автомобілі

09:55 27.02.2022
У Деснянському районі Києва сталося займання кількох автомобілів - КМДА

У Деснянському районі Києва сталося займання кількох автомобілів - КМДА

09:52 27.02.2022
Радіаційний фон на Лівому березі Києва в нормі – КМДА

Радіаційний фон на Лівому березі Києва в нормі – КМДА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Представників України не буде на переговорах у Гомелі – прессекретар президента

Росія втратила в Україні вже близько 4300 військовослужбовців – Міноборони України

В Україні створено сайт, на якому можна ідентифікувати загиблих та полонених російських солдатів

В Охтирському районі російські танки розстріляли автобус із цивільними – голова ОДА

Зеленський: Події РФ в Україні тягнуть на міжнародний трибунал

ОСТАННЄ

Громадян просять не приєднувати до сусідських чатів у соцмережах нових користувачів

За добу військова обстановка навколо України суттєво не змінилася, противник не робить активних наступальних дій - Арестович

Росія втратила в Україні вже близько 4300 військовослужбовців – Міноборони України

Центр протидії дезінформації при РНБО закликає громадян приєднатися до інформаційного фронту

Резніков закликав українців дотримуватись правил під час проходження процедур контролю на блокпостах

ДСНС спростовує інформацію про радіаційну небезпеку у зв'язку з обстрілами біля київської філії "Радона"

Представників України не буде на переговорах у Гомелі – прессекретар президента

Злочинні дії РФ проти України мають ознаки геноциду, Росію слід позбавити права голосу в Раді безпеки ООН - Зеленський

Азербайджан передав Україні ліки та медичне обладнання - посол

Венедіктова: Громадяни Росії, якщо не припините війну, то ви - співучасники воєнних злочинів

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА