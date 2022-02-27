Рятувальники Києва ліквідують наслідки вибухів та пожеж у Деснянському районі столиці

Рятувальники Києва у неділю вранці здійснюють ліквідацію наслідків вибухів та пожеж у Деснянському районі Києва, повідомляє ДСНС.

У повідомленні ДержНС, розміщеному в Telegram-каналі, значиться, що 27 лютого о 09:07 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час вибуху невідомого походження у дворі 16-поверхового житлового будинку були знищені та спалахнули сім автомобілів на вул. Миколи Лаврухіна, 7а у Деснянському районі Києва.

"Рятувальники встановили, що під час вибуху внаслідок потрапляння невідомого предмету сталося загоряння семи приватних автомобілів. Вибуховою хвилею було пошкоджено вікна, балкони, кондиціонери з 1 по 15 поверх будинку. Бійці о 09:21 локалізували пожежу та о 09:27 – ліквідували. Проведено евакуацію людей з 1 під’їзду житлового будинку. Загиблих не виявлено. Кількість потерпілих наразі встановлюється", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ДержНС, усі постраждалі з легкими порізами від скла та забоями м'яких тканин.

На місці події працювала одна одиниця пожежно-рятувальної техніки та п'ять осіб особового складу підрозділів Головного управління.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/3980