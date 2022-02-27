Події

09:34 27.02.2022

Комунальні та приватні перевізники міста забезпечують транспортом захисників України - КМДА

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Комунальні та приватні перевізники міста забезпечують транспортом захисників України - КМДА

Комунальні та приватні перевізники міста забезпечують транспортом захисників України, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Комунальний транспорт не здійснює перевезення населення, поки діє комендантська година. Натомість рухомий склад міського транспорту задіяний у виконанні завдань Київського центрального штабу", - наголошується у повідомленні.

Станції метрополітену працюють лише у режимі укриття – рух поїздів не здійснюється.

"Гермозатвори на червоній гілці метро закриті та відкриваються за необхідності додатково прийняти населення. На інших станціях "герма" відкрита", - уточнюють у КМДА.

Ситуацію у метрополітені контролює поліція. Наразі спільно з працівниками метро формують потребу в харчуванні, медикаментах та теплих речах, щоб забезпечити ними людей, які укриваються від нападу ворога в метро.

Ситуація в Києві спокійна, столицю повністю контролюють українська армія та тероборона.

Теги: #транспорт #київ #захисники
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