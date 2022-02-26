Події

20:14 26.02.2022

В Україні запустили сайт для пошуку житла для евакуйованих

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В Україні запустили сайт для пошуку житла для евакуйованих

Народний депутат України Галина Янченко повідомляє, що в Україні запрацював сайт "Прихисток" для громадян, які були змушені залишити свої будинки через війну та виїхати у безпечніші місця.

"Люди, які погодилися допомогти своїм співвітчизникам, мають на сайті заповнити анкету із даними про те, де є вільне житло. Також на сайті ви можете знайти інформацію про доступний тимчасовий прихисток, якщо він потрібен вам та вашій родині", - пояснює принцип роботи сайту нардеп.

За перші дві доби на сайті вже було запропоновано понад 3 тис. місць для прихистку.

Адреса сайту: http://prykhystok.in.ua

Джерело: https://t.me/HYanchenko/202?fbclid=IwAR01Cc1csTfG5f-ZNGB1oMAl7AUjUfQohdgjLlH-DzNJwB0Go0fdi39ZOvc

Теги: #сайт #евакуація #допомога
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