Події

08:12 26.02.2022

Втрати російських військ в Україні на ранок суботи – близько 3500 убитих та близько 200 полонених

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Втрати російських військ в Україні на ранок суботи – близько 3500 убитих та близько 200 полонених

Втрати російських військ в Україні станом на ранок 26 лютого оцінюються у 3500 убитими та близько 200 людей потрапили в полон, повідомив у суботу ранок в ефірі українського телебачення радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"На ранок сьогодні – 3500 убитих та трохи менше 200 полонених. Якщо показати цих людей, які прийшли в Україну вбивати, Росія зрозуміє, що вона робить в Україні", - сказав він.

 

 

Теги: #росія #втрати #противник
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