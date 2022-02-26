КМДА: Кияни та жителі столиці, не залишайте своїх будинків через вуличні бої у місті

У зв'язку з активними бойовими діями на вулицях української столиці, Київська міськдержадміністрація просить киян та мешканців міста залишатися в укритті або вдома, у разі сирени – сховатися в укритті.

"На вулицях нашого міста зараз проходять бойові дії. Просимо дотримуватися спокою і бути максимально обережними! Якщо ви в укритті – не залишайте його зараз. Якщо ви вдома – не підходите до вікон, не виходьте на балкони. Сховайтеся у закритому приміщенні, наприклад, у ванній, і прикрийтеся чимось, що завадить пораненню від уламків, від куль", - йдеться у рекомендаціях, оприлюднених КМДА.

У столичній мерії наголосили, що у разі спрацьовування сирени (сигнал "Повітряна тривога") необхідно негайно попрямувати до найближчого укриття.

Карта укриттів доступна за посиланням: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1GoP1MtW6Zpmn_0-VXnleUBPa-NXBqGS_&usp=sharing

Також у КМДА нагадали, що в Києві запроваджено комендантську годину, яка діє з 22:00 до 07:00.

"Тримаємося і віримо в нашу армію!" - сказано у повідомленні.