Події

17:51 25.02.2022

ЗСУ і тероборона утримують оборону Києва, ворог продовжує зазнавати втрат – Генштаб

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ЗСУ і тероборона утримують оборону Києва, ворог продовжує зазнавати втрат – Генштаб

Станом на 16:00 п'ятниці, 25 лютого, російські війська продовжують наступальну операцію проти України на раніше обраних напрямках за підтримки далекої оперативно-тактичної авіації та із застосуванням високоточної зброї дальньої дії.

"Угруповання Збройних сил України спільно з силами Територіальної оборони тримають оборону міста Києва та раніше визначених рубежів. Ворог підступно завдає авіаційні та артилерійські удари по об’єктам цивільної інфраструктури", - повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у соцмережі Facebook.

Російські війська продовжують зазнавати втрат. Як повідомляють у Генштабі, з початку вторгнення РФ підрозділи ЗСУ знищили до 80 танків, 516 бойових броньованих машин різних типів, 7 вертольотів, 10 літаків, до 20 крилатих ракет і понад 100 одиниць автомобільної техніки. Втрати особового складу ворога перевищили 2800 людей.

Теги: #київ #оборона
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