Події

17:09 25.02.2022

USAID залучає команду з реагування на стихійні лиха та надання допомоги для задоволення гуманітарних потреб в Україні

1 хв читати
USAID залучає команду з реагування на стихійні лиха та надання допомоги для задоволення гуманітарних потреб в Україні

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) задіяло Команду з реагування та надання допомоги під час стихійного лиха (DART), щоб задовольнити всі великі гуманітарні потреби, зумовлені неспровокованим та невиправданим черговим вторгненням.

"Команда DART, яка наразі базується в Кракові, у Польщі, тісно співпрацює з європейськими союзниками та партнерами, які будуть на передньому плані у заходах із реагування та надання допомоги. Ця команда очолюватиме заходи з гуманітарного реагування уряду США, щоб допомогти задовольнити украй необхідні потреби, зокрема потреби внутрішньо переміщених осіб, спричинені вторгненням Росії в Україну", - йдеться у пресрелізі на сайті USAID у четвер.

USAID тісно координуватиме свої дії з Державним департаментом США, оскільки він також підтримує партнерів із міжнародних організацій, які надають допомогу внутрішньопереміщеним особам. Державний департамент США керуватиме заходами уряду США щодо реагування на будь-яку ситуацію з біженцями. До складу Команди DART входять 17 експертів USAID із реагування на стихійні лиха, які оцінюють ситуацію, визначають пріоритетні потреби для збільшення допомоги в Україні та співпрацюють із партнерами, щоб оперативно надати необхідну допомогу громадам, які постраждали від конфлікту.

Теги: #usaid #україна #допомога #dart
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:31 25.02.2022
Єврокомісія готова допомогти країнам-членам, які готові прийняти біженців із України

Єврокомісія готова допомогти країнам-членам, які готові прийняти біженців із України

14:44 25.02.2022
Швеція надає Україні військово-технічну та гуманітарну допомогу - Зеленський

Швеція надає Україні військово-технічну та гуманітарну допомогу - Зеленський

11:58 25.02.2022
Повітряна тривога оголошена у Рівному

Повітряна тривога оголошена у Рівному

11:41 25.02.2022
До Сил тероборони можуть вступати люди старше 60 років, у Києві вже роздано 18 тис. автоматів і боєкомплектів

До Сил тероборони можуть вступати люди старше 60 років, у Києві вже роздано 18 тис. автоматів і боєкомплектів

11:38 25.02.2022
Українські військові збили крилату ракету під Вінницею – голова Вінницької ОДА

Українські військові збили крилату ракету під Вінницею – голова Вінницької ОДА

11:06 25.02.2022
Зеленський у розмові з головою Єврокомісії: Ще не всі можливості щодо санкцій вичерпані, тиск на РФ має посилюватися

Зеленський у розмові з головою Єврокомісії: Ще не всі можливості щодо санкцій вичерпані, тиск на РФ має посилюватися

11:00 25.02.2022
Центр протидії дезінформації закликає власників вебкамер у Києві не публікувати відео та припинити онлайн-трансляцію

Центр протидії дезінформації закликає власників вебкамер у Києві не публікувати відео та припинити онлайн-трансляцію

10:52 25.02.2022
Зеленський обговорив протидію РФ із президентом Фінляндії, подякував за виділення $50 млн допомоги

Зеленський обговорив протидію РФ із президентом Фінляндії, подякував за виділення $50 млн допомоги

10:43 25.02.2022
Ворог з метою захоплення столиці рветься в напрямку Козелець-Бровари та напрямку Конотоп-Ніжин-Київ, втрачено Конотоп, тривають бої за Мелітополь

Ворог з метою захоплення столиці рветься в напрямку Козелець-Бровари та напрямку Конотоп-Ніжин-Київ, втрачено Конотоп, тривають бої за Мелітополь

10:10 25.02.2022
Президент Литви переговорив із Зеленським і закликав демократичний світ до дій

Президент Литви переговорив із Зеленським і закликав демократичний світ до дій

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Війська агресора взяли під контроль переправу до Херсона - голова Херсонської ОДА

За час вторгнення в Україну російська армія втратила понад 2800 військовослужбовців - Міноборони України

У Вишгородському районі внаслідок ворожого авіаудару загинули четверо мирних жителів, поранено 15 людей - Київська ОДА

Обстріл Охтирки загрожує існуванню магістральних газопроводів України - МВС

Прокурор Міжнародного суду в Гаазі: Ми маємо право розслідувати воєнні злочини, скоєні в Україні

ОСТАННЄ

Війська агресора взяли під контроль переправу до Херсона - голова Херсонської ОДА

Пожежу на Вінницькому МЖК групи ViOil ліквідовано, одна людина загинула - ДСНС

У Львівській області впроваджують комендантську годину – голова ОДА

У Чернігівське СБУ потрапили два снаряди, у будівлі пожежа - ЗМІ

Боррель сподівається, що Китай вплине на Росію у питанні України, підтвердив плани впровадження санкцій проти Путіна та Лаврова

Глави МЗС Австрії та Німеччини підтвердили, що ЄС планує заморозити рахунки Путіна та Лаврова

За час вторгнення в Україну російська армія втратила понад 2800 військовослужбовців - Міноборони України

У Вишгородському районі внаслідок ворожого авіаудару загинули четверо мирних жителів, поранено 15 людей - Київська ОДА

На Житомирщині ворожа ракета влучила в елеватор, пожежу ліквідовано - МВС

Міжнародна коаліція на захист України зросла до 73 країн і 9 міжнародних організацій - Кулеба

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА