USAID залучає команду з реагування на стихійні лиха та надання допомоги для задоволення гуманітарних потреб в Україні

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) задіяло Команду з реагування та надання допомоги під час стихійного лиха (DART), щоб задовольнити всі великі гуманітарні потреби, зумовлені неспровокованим та невиправданим черговим вторгненням.

"Команда DART, яка наразі базується в Кракові, у Польщі, тісно співпрацює з європейськими союзниками та партнерами, які будуть на передньому плані у заходах із реагування та надання допомоги. Ця команда очолюватиме заходи з гуманітарного реагування уряду США, щоб допомогти задовольнити украй необхідні потреби, зокрема потреби внутрішньо переміщених осіб, спричинені вторгненням Росії в Україну", - йдеться у пресрелізі на сайті USAID у четвер.

USAID тісно координуватиме свої дії з Державним департаментом США, оскільки він також підтримує партнерів із міжнародних організацій, які надають допомогу внутрішньопереміщеним особам. Державний департамент США керуватиме заходами уряду США щодо реагування на будь-яку ситуацію з біженцями. До складу Команди DART входять 17 експертів USAID із реагування на стихійні лиха, які оцінюють ситуацію, визначають пріоритетні потреби для збільшення допомоги в Україні та співпрацюють із партнерами, щоб оперативно надати необхідну допомогу громадам, які постраждали від конфлікту.