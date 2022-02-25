Події

07:29 25.02.2022

У Львові оголошено повітряну тривогу

1 хв читати
У Львові оголошено повітряну тривогу

У Львові вранці у п'ятницю оголошено повітряну тривогу.

Відповідне повідомлення Цивільної оборони розмістив у Facebook голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький.

 

 

Теги: #львів #повітряна_тривога
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:25 23.02.2022
У Львові помер екснардеп Скрипник

У Львові помер екснардеп Скрипник

20:33 22.02.2022
Львівська облрада закликає розірвати дипвідносини та закрити кордон із РФ – заява

Львівська облрада закликає розірвати дипвідносини та закрити кордон із РФ – заява

08:36 22.02.2022
Посольство Ізраїлю в Україні переїжджає з Києва до Львова

Посольство Ізраїлю в Україні переїжджає з Києва до Львова

16:06 21.02.2022
Дні Криму відбудуться у Львові 22-24 лютого

Дні Криму відбудуться у Львові 22-24 лютого

15:14 20.02.2022
У житловому будинку в центрі Львова обвалилася сходова клітка, ніхто не постраждав

У житловому будинку в центрі Львова обвалилася сходова клітка, ніхто не постраждав

14:33 20.02.2022
Нідерланди тимчасово переводять посольство в Україні з Києва до Львова

Нідерланди тимчасово переводять посольство в Україні з Києва до Львова

18:23 19.02.2022
Канада хоче залишати своє представництво в Україні якомога довше - глава МЗС

Канада хоче залишати своє представництво в Україні якомога довше - глава МЗС

22:22 18.02.2022
Посольство Британії в Україні тимчасово переводять із Києва до Львова

Посольство Британії в Україні тимчасово переводять із Києва до Львова

11:03 14.02.2022
Основний штат співробітників посольства США переїхав до Львова - чиновник Держдепу

Основний штат співробітників посольства США переїхав до Львова - чиновник Держдепу

10:23 13.02.2022
Австралія тимчасово переводить роботу свого посольства з Києва до Львова у зв'язку з ситуацією навколо України – МЗС

Австралія тимчасово переводить роботу свого посольства з Києва до Львова у зв'язку з ситуацією навколо України – МЗС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росії доведеться говорити з нами про зупинення вторгнення, чим швидше розмова розпочнеться, тим меншими будуть втрати самої РФ, - Зеленський

Зеленський: Цього ранку ми захищаємо нашу державу власними силами, як і вчора

Вторгнення російських військ до Києва нагадує перший такий самий напад на українську столицю в 1941 році

У Києві оголошено повітряну загрозу

ЗС України зупинили броньовану техніку противника на рубежі річки Тетерів

ОСТАННЄ

Метро на "червоній лінії" працює від "Лісової" до "Шулявської"

Антон Геращенко: План ворога у п'ятницю - прорватися танковими колонами з боку Іванкова та Чернігова до Києва

Росії доведеться говорити з нами про зупинення вторгнення, чим швидше розмова розпочнеться, тим меншими будуть втрати самої РФ, - Зеленський

Зеленський: Цього ранку ми захищаємо нашу державу власними силами, як і вчора

Вторгнення російських військ до Києва нагадує перший такий самий напад на українську столицю в 1941 році

У Києві оголошено повітряну загрозу

ЗС України зупинили броньовану техніку противника на рубежі річки Тетерів

Рада безпеки ООН проведе голосування щодо резолюції, що засуджує Росію, увечері в п'ятницю

В Естонії припиняється трансляція низки російських та білоруських телеканалів

Сайт Міносвіти зламали

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА