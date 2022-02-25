У Львові оголошено повітряну тривогу
У Львові вранці у п'ятницю оголошено повітряну тривогу.
Відповідне повідомлення Цивільної оборони розмістив у Facebook голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький.
У Львові вранці у п'ятницю оголошено повітряну тривогу.
Відповідне повідомлення Цивільної оборони розмістив у Facebook голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький.
Росії доведеться говорити з нами про зупинення вторгнення, чим швидше розмова розпочнеться, тим меншими будуть втрати самої РФ, - Зеленський
Вторгнення російських військ до Києва нагадує перший такий самий напад на українську столицю в 1941 році
Антон Геращенко: План ворога у п'ятницю - прорватися танковими колонами з боку Іванкова та Чернігова до Києва
Росії доведеться говорити з нами про зупинення вторгнення, чим швидше розмова розпочнеться, тим меншими будуть втрати самої РФ, - Зеленський
Вторгнення російських військ до Києва нагадує перший такий самий напад на українську столицю в 1941 році
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