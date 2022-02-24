Події

23:10 24.02.2022

Цивільні літаки США не літатимуть поблизу України

1 хв читати
Цивільні літаки США не літатимуть поблизу України

Федеральне управління цивільної авіації США заборонило своїм авіакомпаніям виконувати польоти у всьому повітряному просторі України, Білорусі та над західними районами Росії, повідомляють американські ЗМІ.

До цього діяла заборона на польоти лише у низці східних районів України.

Водночас, зазначається, що обмеження поширюються лише на цивільну авіацію.

Раніше в четвер Європейське агентство з безпеки польотів (EASA) попередило про високий рівень небезпеки польотів цивільної авіації над територією України та рекомендувало авіакомпаніям уникати повітряного простору поблизу російсько-українського та білорусько-українського кордонів.

Теги: #сша #обмеження #авіапростір
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:50 24.02.2022
США впровадили санкції проти білоруських банків та офіційних осіб, включно з міністром оборони

США впровадили санкції проти білоруських банків та офіційних осіб, включно з міністром оборони

22:38 24.02.2022
Заходи Вашингтона з експортного контролю щодо РФ торкнуться напівпровідників, комп'ютерів, лазерів та сенсорів і вплинуть на багато галузей - Мінторг США

Заходи Вашингтона з експортного контролю щодо РФ торкнуться напівпровідників, комп'ютерів, лазерів та сенсорів і вплинуть на багато галузей - Мінторг США

22:19 24.02.2022
США планує дати Україні нову оборонну зброю

США планує дати Україні нову оборонну зброю

22:07 24.02.2022
Байден: США працюватимуть із країнами світу над використанням стратегічних запасів нафти для зниження цін

Байден: США працюватимуть із країнами світу над використанням стратегічних запасів нафти для зниження цін

22:00 24.02.2022
Байден вірить, що нинішня ситуація з Росією не триватиме довго за умови впровадження проти неї санкцій

Байден вірить, що нинішня ситуація з Росією не триватиме довго за умови впровадження проти неї санкцій

21:54 24.02.2022
Байден впевнений, що санкції США проти РФ будуть такими самими руйнівними, як російські кулі, ракети й танки

Байден впевнений, що санкції США проти РФ будуть такими самими руйнівними, як російські кулі, ракети й танки

21:45 24.02.2022
Байден: США та Європа позбавлять найбільші держкомпанії РФ можливості отримувати гроші від інвесторів зі своїх країн

Байден: США та Європа позбавлять найбільші держкомпанії РФ можливості отримувати гроші від інвесторів зі своїх країн

21:43 24.02.2022
Байден не виключає санкцій проти Путіна

Байден не виключає санкцій проти Путіна

21:41 24.02.2022
Байден характеризує відносини з РФ як розірвані і не планує поки що переговори з Путіним

Байден характеризує відносини з РФ як розірвані і не планує поки що переговори з Путіним

21:30 24.02.2022
США розповсюджують санкції на представників російської еліти

США розповсюджують санкції на представників російської еліти

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

13 українських прикордонників героїчно загинули на о. Зміїний

ЗСУ за 24 лютого у зоні ООС не здали жодної позиції, втрати противника - понад 350 убитих

Аеропорт у Гостомелі – під контролем ЗСУ

Кремль готує нову хвилю атак, зокрема повітряний десант - Резніков

Злочинність в Україні впала майже до нуля, пограбувань та мародерства немає

ОСТАННЄ

13 українських прикордонників героїчно загинули на о. Зміїний

На околицях Сум тривають воєнні дії

Українська армія відбила автомобільний міст під Херсоном і закріпилася на лівому березі Дніпра

Зеленський звернувся до лідерів ЄС під час саміту через відеозв'язок

Політичне та військове керівництво Польщі захоплюється стійкістю української армії – Кулеба

ЗСУ за 24 лютого у зоні ООС не здали жодної позиції, втрати противника - понад 350 убитих

"Укренерго" спростувала фейк про необхідність вимкнути всі прилади о 23:30

Українські чоловіки 18-60 років не зможуть виїхати за межі країни

Прокуратура продовжує фіксувати факти ведення РФ агресивної війни, жоден злочин не залишиться безкарним

Аеропорт у Гостомелі – під контролем ЗСУ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА