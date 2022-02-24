Цивільні літаки США не літатимуть поблизу України

Федеральне управління цивільної авіації США заборонило своїм авіакомпаніям виконувати польоти у всьому повітряному просторі України, Білорусі та над західними районами Росії, повідомляють американські ЗМІ.

До цього діяла заборона на польоти лише у низці східних районів України.

Водночас, зазначається, що обмеження поширюються лише на цивільну авіацію.

Раніше в четвер Європейське агентство з безпеки польотів (EASA) попередило про високий рівень небезпеки польотів цивільної авіації над територією України та рекомендувало авіакомпаніям уникати повітряного простору поблизу російсько-українського та білорусько-українського кордонів.