Агресор захопив Зміїний – Держприкордонслужба України

Острів Зміїний захопив російський агресор, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Після обстрілу Зміїного з корабельних озброєнь і бойової авіації окупантів було зруйновано інфраструктуру на острові… Зв'язок із прикордонниками, які перебувають на острові, з воїнами ЗСУ, втрачено. За наявною інформацією, острів Зміїний захоплений", - йдеться у повідомленні Держприкордонслужби, оприлюдненому у Фейсбуці в четвер увечері.

Держприкордонслужба нагадала, що ворог сьогодні неодноразово намагався залякати українських захисників на острові та вимагав здатися, але прикордонники та ЗСУ мужньо тримали оборону.