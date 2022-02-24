Події

22:18 24.02.2022

Агресор захопив Зміїний – Держприкордонслужба України

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Агресор захопив Зміїний – Держприкордонслужба України

Острів Зміїний захопив російський агресор, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Після обстрілу Зміїного з корабельних озброєнь і бойової авіації окупантів було зруйновано інфраструктуру на острові… Зв'язок із прикордонниками, які перебувають на острові, з воїнами ЗСУ, втрачено. За наявною інформацією, острів Зміїний захоплений", - йдеться у повідомленні Держприкордонслужби, оприлюдненому у Фейсбуці в четвер увечері.

Держприкордонслужба нагадала, що ворог сьогодні неодноразово намагався залякати українських захисників на острові та вимагав здатися, але прикордонники та ЗСУ мужньо тримали оборону.

 

Теги: #зміїний #втрата
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