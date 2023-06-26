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10:20 26.06.2023

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про втрату одного літака в червні

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У Повітряних силах ЗСУ повідомили про втрату одного літака в червні

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив, що на початку червня було втрачено один український літак, а не 20+, як стверджує у своїх зведеннях Міноборони РФ.

"Росія у своїх зведеннях знищує на місяць по 20 літаків, а то й більше наших. Хочу зазначити, що в червні так, у нас була втрата літака. Це було на початку місяця, на жаль, таке трапляється, це війна. Але це один", - сказав Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Він наголосив, що українські літаки виконують бойові завдання на десятках оперативних аеродромів.

"Неодноразово ворог намагався за останні два тижні атакувати аеродроми: це і Кропивницький, і Дніпро (атака Х-22), і Старокостянтинів. Ворог насамперед хоче знищити і озброєння, яке дають партнери, і літаки, які виконують щодня десятки бойових вильотів", - зазначив Ігнат.

Речник пояснив, що літаки розосереджені, їх ховають, і винищувачі F-16 працюватимуть "у такому самому режимі".

"Але вони (F-16 - ІФ-У) будуть набагато ефективніше бити по ворогу в повітрі", - додав Ігнат.

Теги: #літак #втрата #пс_зсу

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