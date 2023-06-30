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19:57 30.06.2023

Зеленський: Звільнення о. Зміїний - одна зі значущих наших перемог

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Зеленський: Звільнення о. Зміїний - одна зі значущих наших перемог

Президент України Володимир Зеленський назвав звільнення о. Зміїний рівно рік тому "однією з найбільш значущих наших перемог".

"Пам'ятаєте, торік, навесні, ніхто не очікував від України, що ми зможемо реалізувати, зокрема, і це фундаментальне оборонне завдання - гарантувати безпеку Зміїного, а отже, значної частини Чорноморської акваторії", - сказав він у відеозверненні в п'ятницю.

"Але наші воїни це зробили. Російським терористам потрібен був Зміїний, щоб знищити весь південь нашої країни, нашу прекрасну Одесу та інші міста. Наші воїни їх зупинили, вигнали зі Зміїного", - зазначив він.

Українці та українки, сказав президент, "набагато сильніші, ніж будь-хто думає про нас. Іноді сильніші, ніж ми самі про себе звикли думати".

Теги: #зміїний #зеленський #значення

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