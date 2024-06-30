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23:56 30.06.2024

Звільнення о. Зміїний дозволило відновити морську торгівлю

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Звільнення о. Зміїний дозволило відновити морську торгівлю

Звільнення о. Зміїний дозволило відновити морську торгівлю, повідомив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

"Звільнення Зміїного мало дуже серйозне економічне значення. Як тільки ми повернули контроль над островом, ми змогли відновити морську торгівлю", - цитує прес-служба ГУР слова Буданова в інтерв'ю The Globe and Mail.

За його словами, деокупація острова, розташованого за 37 кілометрів від узбережжя, також вплинула на подальшу стратегічну операцію Сил безпеки та оборони України, спрямовану проти загарбників у Криму та Чорному морі.

"Наприклад, знищення ударними морськими дронами Magura V5 російських кораблів і взагалі перемога України над росією в чорноморській акваторії – важливий наслідок того, що Зміїний перебуває під нашим контролем", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, що визволення острова, в якому брали участь прикордонники, воїни Військово-Морських сил України (ВМС), Сили спеціальних операцій (СЗГ), пілоти Армійської авіації та Повітряних сил ЗСУ, спланувала Військова розвідка України.

У ГУР нагадали, що 30 червня 2022 року спецназівці ГУР МО України та Центру спецоперацій "А" СБУ висадилися на Зміїному.

Теги: #україна #гур #зміїний #стратегія

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