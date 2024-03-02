Росія після втрати двох А-50 намагатиметься повернути в експлуатацію раніше законсервовані аналогічні літаки, припускають у британській розвідці

Через тиждень після втрати другого літака дальнього радіолокаційного виявлення і управління A-50У Росія призупинила польоти таких літаків на підтримку операцій в Україні, констатує британська розвідка.

"Ймовірно це триватиме доти, доки триватимуть внутрішні розслідування щодо нездатності захистити ще один важливий засіб, а також щодо того, як зменшити загрозу, яку продовжує становити українська протиповітряна оборона", - ідеться у звіті, опублікованому в п'ятницю в соціальній мережі Х Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

У британській розвідці вважають, що втрата "цього засобу, який гарантував щоденне командування і управління російськими повітряними операціями, значно погіршить ситуаційну обізнаність екіпажів літаків".

Зазначається, що це прогалина в можливостях, яку Росія не може собі дозволити. Зазначається також, що "Росії доведеться вивчити варіанти розв'язання цієї проблеми, зокрема шляхом перепрофілювання літаків і прийняття більшого ризику заради забезпечення ефективної повітряної підтримки, якої потребують її сухопутні війська, але яку вони, швидше за все, не отримують".

"Цілком реально, що Росія може спробувати повернути в експлуатацію раніше законсервовані літаки А-50, щоб пом'якшити цю проблему", - вважає британська розвідка.