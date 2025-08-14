Інтерфакс-Україна
Події
18:47 14.08.2025

Російський Су-30СМ впав під час виконання завдання в районі Зміїного

Засобами розвідки Військово-морських сил Збройних сил України отримано радіоперехоплення про втрату зв’язку з літаком російських загарбників Су-30СМ, який виконував завдання південно-східніше о. Зміїний.

"Повітряне судно, ймовірно, впало з невстановлених причин", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

На даний час окупанти проводять пошуково-рятувальну операцію. За наявною інформацією, на поверхні моря знайдено уламки літака.

Пілотів наразі не виявлено.

Теги: #падіння #су30 #зміїний

