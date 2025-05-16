Українські акції втратили до 5% вартості на новинах про перемовини з РФ в Стамбулі

Індекс українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE) WIG-Ukraine у п’ятницю впав на 2,95% – до 599,40 пунктів на новинах про результати перших з 2022 року прямих переговорів між українською та російською сторонами у Стамбулі.

Згідно з даними WSE, курс акцій найбільшого у країні виробника цукру "Астарти" знизився на 4,21%, агрохолдингів "Агротон" та "ІМК" із землями біля фронту - на 2,83% і 1,92%, Milkiland – на 2,17%, KSG-Agro - на 2,73%, Coal Energy зі зупиненими через війну шахтами підскочив (всі акції входять до індексного кошику) – на 0,33%.

Акції найбільшого українського виробника олії – агрохолдингу "Кернел", які не входять до складу індексу через малий free-float, подешевшали на 1,50%.

Динаміка українських акцій на WSE у п’ятницю була набагато гіршою за динаміку всього польського ринку: індекс WIG знизився за день всього на 0,08%, а WIG40 навіть зріс на 0,11%.

На Лондонській біржі (LSE), де нема такого впливу роздрібних інвесторів, як на WSE, курс акцій найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП у день переговорів у Стамбулі впав на 2,96%, а гірничорудної компанії Ferrexpo – на 4,96%.

Як повідомлялося, WIG-Ukraine в перший день війни 24 лютого 2024 року провалився з 574,37 пунктів до 361,98 пунктів, а в травні 2024 року опустився нижче 200 пунктів. Після перемоги Трампа восени минулого року він спочатку зріс приблизно з 240 пунктів до 350, а з середини лютого на новинах про початок переговорів про мир підскочив до 640-650 пунктів. Але після втрати оптимізму щодо швидкого досягнення угоди впав до 508,45 пунктів на початку квітня.

До кінця минулого тижня на новинах про покращення стосунків України з США та оголошеннях Росії про тимчасове припинення вогню WIG-Ukraine підріс до 590 пунктів. Після оголошення планів про перемовини у Стамбулі й можливе більш довгострокове припинення вогню індекс досяг на початку цього тижня майже 625 пунктів та після цього став опускатися разом із таненням оптимізму щодо результатів перемовин.