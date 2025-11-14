01:50 14.11.2025
У Харкові біля багатоповерхівки впав безпілотник типу "Гербера" - мер
У Салтівському районі Харкова зафіксовано падіння безпілотного літального апарата (БПЛА) типу "Гербера" біля багатоповерхового житлового будинку, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
"Маємо інформацію про падіння БПЛА типу "Гербера" біля багатоповерхівки в Салтівському районі. На щастя, без постраждалих. Служби працюють на місці", - зазначив Терехов у своєму Телеграм-каналі.
Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/3203