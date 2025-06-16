В Одесі поліція розслідує обставини падіння дитини з багатоповерхівки

Поліцейські встановлюють обставини падіння з багатоповерхівки 7-річного хлопчика в ніч на понеділок, дитину було ушпиталено у важкому стані, повідомили в головному управлянні Національній поліції України в Одеський області.

“Подія сталася сьогодні, 16 червня, вночі на вул. Великій Арнаутській. Травмовану дитину виявила місцева жителька, яка повідомила про це в поліцію. На місце було скеровано ювенальних поліцейських та слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції. Медики госпіталізували хлопчика у важкому стані. Наразі він перебуває в лікарні”, - йдеться у повідомленні на сайті правоохоронців.

Поліцейські з’ясували, що дитина, яка мешкала із матір’ю у квартирі на останньому поверсі п’ятиповерхового будинку, отримала травми в результаті падіння з висоти, обставини події встановлюються.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації.