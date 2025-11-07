Інтерфакс-Україна
Події
13:40 07.11.2025

Підліток випав з вікна школи у Дніпровському районі Києва: дістав травми та переломи ніг

1 хв читати
Поліція Києва зʼясовує обставини падіння школяра з вікна навчального закладу у Дніпровському районі.

"Попередньо відомо, що 17-річний хлопець вистрибнув з третього поверху. Із травмами та переломами обох ніг його було госпіталізовано", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у п’ятницю.

Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські, які встановлюють усі деталі події та спілкуються з адміністрацією учбового закладу.

