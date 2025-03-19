Інтерфакс-Україна

Економіка

13:17 19.03.2025

Українські акції та євробонди відреагували падінням на розмову Трампа з Путіним

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Українські акції та євробонди відреагували падінням на розмову Трампа з Путіним
Фото: https://www.freepik.com/

Котирування українських акцій на Варшавській та Лондонській фондових біржах (WSE) після суттєвого зростання у понеділок та вівторок у середу падають після повідомлень про результати другої розмови президента США Дональда Трампа із Володимиром Путіним: за загальних позитивних слів щодо прогресу у перемовинах домовленість про припинення вогню не була досягнута.

Згідно з даними WSE, станом на 12:10 за Києвом акції агрохолдингу "Агротон" із землею біля фронту подешевшали на 8,01%, Milkiland – на 7,33%, Coal Energy із зупиненими через війну шахтами – на 7,30%, KSG-Agro - на 4,62%, найбільшого у країні виробника цукру "Астарти" – на 2,29%, найбільшого у світі експортера олії "Кернел" – на 2,36%.

Лише акції агрохолдингу ІМК показали зростання на 4,17%

На Лондонській біржі, де нема такого впливу роздрібних інвесторів, як на WSE, курс акцій найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП з ранку серед знизився на 2,16%, тоді як акцій гірничо-рудної компанії Ferrexpo – на 12,01% (щоправда компанія в цей день випустила ще й річний звіт із зростанням збитків та повідомлення про ініціювання міжнародного арбітражу з Україною через 49% акцій Полтавського ГЗК).

Котирування суверенних українських єврооблігацій, за даними Франкфуртської фондової біржи, впали у середу на 1,3-2,6%, а ВВП-варанти подешевшали на 0,25%.

Теги: #падіння #євробонди #акції

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