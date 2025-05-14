В школі Дніпровського району Києва школярка випала з вікна, її госпіталізовано

Поліція встановлює обставини надзвичайної події за участі неповнолітньої в освітньому закладі Дніпровського району: 14-річна школярка випала з вікна 3-го поверху, її госпіталізовано.

"Попередньо відомо, що 14-річна школярка випала з вікна третього поверху. Із травмами її було госпіталізовано до медичного закладу", - повідомляє поліція Києва в телеграм-каналі в середу.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські, які встановлюють усі деталі інциденту та спілкуються з адміністрацією учбового закладу.

Як повідомляють ЗМІ, йдеться про школу №234 на житловому масиві Райдужний.