У Львові поліцейські встановили школяра, який стріляв у навчальному закладі з пневматики, без постраждалих

Поліцейські Головного управління Національної поліції у Львівській області 11 червня під час моніторингу соцмереж виявили публікацію з відео, на якому неповнолітній здійснив постріл з невідомої зброї в у напрямку свого однокласника, повідомила пресслужба управління.

"За фактом негайно було розпочато перевірку. Правоохоронці встановили, в якому саме навчальному закладі відбулась подія та її учасників – трьох учнів 9 класу. Один із хлопців приніс у навчальний заклад пристрій для відстрілу металевих кульок пневматичної дії, який належить його батькові та, за попередньою домовленістю, здійснив постріл у сторону свого товариша", - йдеться у повідомленні на сайті Нацполіції.

Повідомляється, що унаслідок події ніхто не постраждав. Перевірка триває, вирішується питання правової кваліфікації події.