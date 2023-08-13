Українські військовослужбовці встановили прикордонний знак на острові Зміїний



У суботу, 12 серпня, Ізмаїльський прикордонний загін спільно з військовослужбовцями Головного управління розвідки Міністерства оборони України встановили прикордонний знак на острові Зміїний, повідомив глава ДПСУ Сергій Дейнеко.

"Історичну справедливість сьогодні відновили військовослужбовці ДПСУ за повної підтримки військовослужбовців ГУР МО", - написав він на своїй сторінці у Фейсбук.

Біля встановленого прикордонного знака очільник ДПСУ спільно із заступником начальника ГУР Дмитром Усовим записав відеозвернення, у якому наголосив: "Разом із Дмитром Усовим і хлопцями віддали данину поваги всім, хто визволяв Зміїний і хто визволяє кожен клаптик нашої землі. Україна неодмінно переможе".

Він також додав: "Наступний прикордонний знак буде встановлено в Криму, після його звільнення Силами оборони України".

