Події

00:19 13.08.2023

Українські військовослужбовці встановили прикордонний знак на острові Зміїний

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Українські військовослужбовці встановили прикордонний знак на острові Зміїний


 У суботу, 12 серпня, Ізмаїльський прикордонний загін спільно з військовослужбовцями Головного управління розвідки Міністерства оборони України встановили прикордонний знак на острові Зміїний, повідомив глава ДПСУ Сергій Дейнеко.
"Історичну справедливість сьогодні відновили військовослужбовці ДПСУ за повної підтримки військовослужбовців ГУР МО", - написав він на своїй сторінці у Фейсбук.
Біля встановленого прикордонного знака очільник ДПСУ спільно із заступником начальника ГУР Дмитром Усовим записав відеозвернення, у якому наголосив: "Разом із Дмитром Усовим і хлопцями віддали данину поваги всім, хто визволяв Зміїний і хто визволяє кожен клаптик нашої землі. Україна неодмінно переможе".
Він також додав: "Наступний прикордонний знак буде встановлено в Криму, після його звільнення Силами оборони України".
 

Теги: #україна #знак #зміїний #прикордонники

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