Окупанти вранці скинули фугасну авіабомбу на Зміїний - ОК "Південь"

Російські окупанти завдали авіаудару по острову Зміїний у Чорному морі в четвер уранці.

"На світанку із застосуванням тактичної авіації ворог атакував острів Зміїний скиданням фугасної авіабомби", - повідомляється на сторінці Оперативного командування "Південь" у фейсбуці.

Днем раніше окупанти завдали авіаударів по смт Козацьке Бериславського району Херсонської області. "По селищу Козацьке знову вчора відпрацювали керовані авіабомби, зруйнувавши приватні будинки. Обійшлося без жертв", - ідеться у зведенні.