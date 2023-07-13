Події

14:34 13.07.2023

Окупанти вранці скинули фугасну авіабомбу на Зміїний - ОК "Південь"

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Окупанти вранці скинули фугасну авіабомбу на Зміїний - ОК "Південь"

Російські окупанти завдали авіаудару по острову Зміїний у Чорному морі в четвер уранці.

"На світанку із застосуванням тактичної авіації ворог атакував острів Зміїний скиданням фугасної авіабомби", - повідомляється на сторінці Оперативного командування "Південь" у фейсбуці.

Днем раніше окупанти завдали авіаударів по смт Козацьке Бериславського району Херсонської області. "По селищу Козацьке знову вчора відпрацювали керовані авіабомби, зруйнувавши приватні будинки. Обійшлося без жертв", - ідеться у зведенні.

 

Теги: #зміїний #авіабомба

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